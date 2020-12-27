Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер» предложил «Аталанте» Весино в обмен на Папу Гомеса

«Интер» является единственным клубом, который сделал предложение «Аталанте» о трансфере капитана команды Папу Гомеса, утверждает SportMediaset. По данным источника, «Интер» предлагает «Аталанте» обменять полузащитника на хавбека Матиаса Весино.

Ранее у Гомеса возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Футболист отказался выполнять тренерские установки, чем вызвал гнев наставника. В итоге Гомес не попадал в заявку на два последних матчах Серии А.

Ранеее сообщалось, что сразу несколько итальянских клубов интересуются Гомесом. Но, по всей видимости, эта информация оказалась ложной.

Предполагается, что «Аталанта» согласится продать игрока за € 10 млн. В то же время президент «Аталанты» Антонио Перкасси надеется, что сумеет уговорить футболиста остаться в команде.