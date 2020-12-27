Пенальти и незасчитанный гол — в видеообзоре матча «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли»

В стартовом матче воскресной программы 15-го тура английской Премьер-лиги в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» встречались «Лидс Юнайтед» и «Бёрнли». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
На 5-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Бёрнли». Вратарь гостей Ник Поуп пошёл на перехват нападающего Патрика Бэмфорда, выскочившего один на один, и свалил форварда «павлинов» на газон. Арбитр без раздумий указал на «точку». Одиннадцатиметровый пошёл исполнять сам Бэмфорд и не оставил шансов Поупу, мощно пробив в верхний угол ворот.
На 18-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд сделал заброс в штрафную, где вратарь «лидса» Иллан Меслье на выходе столкнулся с соперником и выронил мяч из рук. Нападающий бордовых Эшли Барнс нанёс точный удар по пустым воротам, но гол не был засчитан — арбитр усмотрел атаку вратаря.
В итоге матч так и завершился минимальной победой «Лидс Юнайтед».
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Бёрнли»
Подопечные Марсело Бьельсы набрали 20 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (13) — на 16-м месте.
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