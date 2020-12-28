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Милевский: не знаю, как можно не попить пивка с пацанами после матча. Для меня это дико

Милевский: не знаю, как можно не попить пивка с пацанами после матча. Для меня это дико
Футбол / Прочие турниры 0
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Нападающий Артём Милевский, который продолжит карьеру в украинском «Минае», поделился мнением об употреблении спиртного после матчей.

«Чем отличается моё поколение от нынешнего? Не пьют они. С ними неинтересно. Вот ты выпиваешь? Нет? Вот видишь. А что вы делаете, в игры играете, в Counter Strike?

Мы не пили за два-три дня до игры. Но после игры, я не знаю, как люди могут не посидеть с пацанами, не попить пивка. Для меня это вообще дико. Что нынешняя молодежь делает после игры? Вот Валера Бондарь что делает? Водичка и все?» — сказал Милевский в беседе с Дарьй Савиной в программе «Футбольный формат» на YouTube-канале Espreso.TV.

В минувшем сезоне Милевский выступал за брестское «Динамо». Начинал карьеру в киевском «Динамо», после чего защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».

Милевский высказался о назначении Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо»
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