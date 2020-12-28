Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»
Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о планах на будущее. Перед началом сезона аргентинец сообщил, что хочет покинуть команду. Но в итоге он не смог договориться с клубом о разрыве контракта. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона.
«Я не веду переговоры с каким-либо клубом. Как я уже говорил, до конца сезона ничего непонятно. Посмотрим, что будет дальше.
Неймар? Вернуть его в «Барселону» будет очень дорого.
Что касается будущего, я точно не перейду в «Реал» или «Атлетико», это просто невозможно. Не знаю, покину ли я «Барселону», поговорим об этом по окончании сезона. Но я надеюсь оставаться в клубе и после завершения карьеры», — приводит слова Месси La Sexta.
Месси: переход Суареса в «Атлетико» — безумие! Мы отдали его бесплатно конкуренту
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
00:53
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:36
-
00:34
-
00:27
-
00:23
-
00:20
-
00:10
-
00:00
- 27 декабря 2020
-
23:54
-
23:51
-
23:40
-
23:36
-
23:29
-
23:27
-
23:17
-
23:12
-
22:47
-
22:42
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:37
-
21:25
-
21:25
-
21:22
-
21:13
-
21:04
-
20:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам