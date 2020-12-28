Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны»

Капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о планах на будущее. Перед началом сезона аргентинец сообщил, что хочет покинуть команду. Но в итоге он не смог договориться с клубом о разрыве контракта. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона.

«Я не веду переговоры с каким-либо клубом. Как я уже говорил, до конца сезона ничего непонятно. Посмотрим, что будет дальше.

Неймар? Вернуть его в «Барселону» будет очень дорого.

Что касается будущего, я точно не перейду в «Реал» или «Атлетико», это просто невозможно. Не знаю, покину ли я «Барселону», поговорим об этом по окончании сезона. Но я надеюсь оставаться в клубе и после завершения карьеры», — приводит слова Месси La Sexta.