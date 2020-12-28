Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вратарь «Шахтёра» Трубин может перейти в «Интер»

Вратарь «Шахтёра» Трубин может перейти в «Интер»
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» интересуется 19-летним вратарём донецкого «Шахтёра» Анатолием Трубиным, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство миланского клуба обратило внимание на молодого голкипера во время встреч «Шахтёра» и «Интера» в Лиге чемпионов, оба матча завершились со счётом 0:0.

При этом сообщается, что Трубин не является приоритетной целью на место 36-летнего Самира Хандановича, который вскоре может завершить карьеру. Основным претендентом считается вратарь «Удинезе» Хуан Муссо. Его нынешняя команда хочет выручить за вратаря € 30 млн.

Трубин является воспитанником академии донецкого «Шахтёра». В нынешнем сезоне 19-летний вратарь вытеснил из основы «горняков» опытного Андрея Пятова. Трубин провёл в футболке «Шахтёра» 13 матчей, в пяти поединках отыграв на ноль.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020