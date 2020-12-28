Вратарь «Шахтёра» Трубин может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» интересуется 19-летним вратарём донецкого «Шахтёра» Анатолием Трубиным, сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство миланского клуба обратило внимание на молодого голкипера во время встреч «Шахтёра» и «Интера» в Лиге чемпионов, оба матча завершились со счётом 0:0.
При этом сообщается, что Трубин не является приоритетной целью на место 36-летнего Самира Хандановича, который вскоре может завершить карьеру. Основным претендентом считается вратарь «Удинезе» Хуан Муссо. Его нынешняя команда хочет выручить за вратаря € 30 млн.
Трубин является воспитанником академии донецкого «Шахтёра». В нынешнем сезоне 19-летний вратарь вытеснил из основы «горняков» опытного Андрея Пятова. Трубин провёл в футболке «Шахтёра» 13 матчей, в пяти поединках отыграв на ноль.
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