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Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ

Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника уходящего года в Российской Премьер-Лиге.

«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний польский хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. «Железнодорожники», набрав 28 очков в 19 турах, занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

Лидирует после первой части сезона в Российской Премьер-Лиге «Зенит», в активе которого 41 очко. В тройку лидеров также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

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В этой номинации наблюдается удивительное единодушие.
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