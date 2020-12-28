Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал лучшего полузащитника уходящего года в Российской Премьер-Лиге.
«Гжегож Крыховяк. Этот футболист всегда может делать результат», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. В нынешнем сезоне 30-летний польский хавбек принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. «Железнодорожники», набрав 28 очков в 19 турах, занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.
Лидирует после первой части сезона в Российской Премьер-Лиге «Зенит», в активе которого 41 очко. В тройку лидеров также входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
- 28 декабря 2020
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