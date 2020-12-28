Кто был лучшим нападающим РПЛ в 2020 году?
«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего нападающего РПЛ в 2020 году.
Предлагаются следующие варианты: Артём Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»), Маркус Берг («Краснодар»), Джордже Деспотович («Рубин»), Вандерсон («Краснодар»), Джордан Ларссон («Спартак»). Также пользователи могут выбрать кого-то другого.
После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).
Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2020 году?
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
18:06
-
18:03
-
17:46
-
17:44
-
17:30
-
17:30
-
17:18
-
17:16
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
16:08
-
16:06
-
15:48
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:26
-
14:22
-
14:04
-
13:47
-
13:28
-
13:23
-
13:11
-
13:03
-
12:55
-
12:34
-
12:27
-
12:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам