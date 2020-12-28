Кто был лучшим нападающим РПЛ в 2020 году?

«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего нападающего РПЛ в 2020 году.

Предлагаются следующие варианты: Артём Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»), Маркус Берг («Краснодар»), Джордже Деспотович («Рубин»), Вандерсон («Краснодар»), Джордан Ларссон («Спартак»). Также пользователи могут выбрать кого-то другого.

После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).