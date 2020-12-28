«Идеальное сочетание». Роналду поделился фото с девушкой и призом «Лучший игрок XXI века»
35-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился новой фотографией.
На фото португальский футболист запечатлён с призом «Лучший игрок XXI века» по версии Globe Soccer Awards. Рядом с Роналду стоит его девушка Джорджина Родригес.
«Идеальное сочетание», — написал Роналду под фотографией.
Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».
В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
Напомним, что в октябре 35-летний форвард пропустил 19 дней из-за заражения коронавирусом.
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