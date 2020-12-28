«Идеальное сочетание». Роналду поделился фото с девушкой и призом «Лучший игрок XXI века»

35-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился новой фотографией.



На фото португальский футболист запечатлён с призом «Лучший игрок XXI века» по версии Globe Soccer Awards. Рядом с Роналду стоит его девушка Джорджина Родригес.



«Идеальное сочетание», — написал Роналду под фотографией.

Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».



В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

Напомним, что в октябре 35-летний форвард пропустил 19 дней из-за заражения коронавирусом.