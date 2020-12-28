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«Идеальное сочетание». Роналду поделился фото с девушкой и призом «Лучший игрок XXI века»

«Идеальное сочетание». Роналду поделился фото с девушкой и призом «Лучший игрок XXI века»
Футбол / Италия 0

35-летний португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился новой фотографией.

На фото португальский футболист запечатлён с призом «Лучший игрок XXI века» по версии Globe Soccer Awards. Рядом с Роналду стоит его девушка Джорджина Родригес.

«Идеальное сочетание», — написал Роналду под фотографией.

Фото можно посмотреть на странице Криштиану Роналду в «Твиттере».

В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

Напомним, что в октябре 35-летний форвард пропустил 19 дней из-за заражения коронавирусом.

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