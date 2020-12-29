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Фабиан Руис не намерен продлевать контракт с «Наполи»

Фабиан Руис не намерен продлевать контракт с «Наполи»
Футбол / Италия 0

Полузащитник Фабиан Руис намерен покинуть «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб рассчитывал продлить контракт с 24-летним испанским футболистом, однако Руис ответил отказом на предложение. Отмечается, что «Наполи» готов отпустить Руиса, если другой клуб предложит не менее € 50 млн за игрока. В услугах испанского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Реал», «Барселона» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Руис принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. «Наполи» в 13 встречах набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (34).

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