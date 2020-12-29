Алексей Сутормин рассказал, как играл с «Краснодаром» после смерти отца

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как играл матч 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» после смерти отца.

«Самый трудный день и матч в моей жизни? Полтора дня. О том, что отца не стало, узнал накануне ранним утром. Даже сейчас вспоминать об этом непросто. Был словно в прострации какой-то. Хотя всё равно старался по возможности настраивать себя на игру. Сам день матча с «Краснодаром» выдался непростым для всей команды. Тогда же появилось всем известное видео. Но мне кажется, вся эта ситуация вокруг Артёма Дзюбы нас только ещё больше сплотила. Во всяком случае ощущение было именно таким. Поэтому и смогли переломить ход встречи с таким сильным соперником и заслуженно победить.

У отца был инфаркт во сне. Для семьи это стало шоком, потому что отец никогда не жаловался на здоровье. В прошлом был спортсменом. До сих пор не верится, что так могло случиться и что уже ничего не поделаешь. Я решил — как бы ни было тяжело, если выпустят, лучше сыграть в этом матче. Для себя, для отца, для всей семьи. Слёзы в течение этих полутора дней не раз подкатывали. И по сей день, если честно, бывает. Есть минута свободного времени, начинаешь вспоминать, и невольно всё вновь подступает. Но жизнь есть жизнь, и надо жить дальше!" — цитирует Сутормина сайт «Матч ТВ».