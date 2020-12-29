Игорь Акинфеев попрощался с Сергеем Овчинниковым после его ухода из ЦСКА. Фото

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил тренера Сергея Овчинникова за совместную работу. Специалист покинул «армейцев» по окончании контракта с клубом сегодня, 29 декабря.

«Иваныч, спасибо! Работать с тобой очень интересно, особенно в сопровождении легендарного юмора. Жизнь продолжается, не сомневаюсь, у тебя впереди много успехов», — написал Акинфеев.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" голкипера ЦСКА.

Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Вместе с ним клуб покинул Виктор Онопко, работавший в команде с 2009 года. ЦСКА, набрав 37 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (41). Ближайший преследователь «армейцев», московский «Спартак», отстаёт на 2 очка.