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В «Шеффилд Уэнсдей» Пьюлиса сменит бывший помощник Моуринью

В «Шеффилд Уэнсдей» Пьюлиса сменит бывший помощник Моуринью
Футбол / Англия 0

Клуб Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» объявил об увольнении с поста главного тренера известного специалиста Тони Пьюллиса. 62-летний валлиец отправлен в отставку из-за неудачных результатов команды.

Так, «Шеффилд» занимает лишь 23-е место в турнирной таблице турнира, набрав всего 13 очков в 21 матче. Как утверждает talkSPORT, «Шеффилд Уэнсдей» возглавил португалец Жозе Мораиш. Он ранее был помощником Жозе Моуринью, который в настоящее время тренирует «Тоттенхэм Хотспур». Португальские тренеры работали вместе в «Интере».

Мораиш также имеет опыт работы в Англии, некоторое время он возглавлял «Барнсли». Также специалист тренировал украинский клуб «Карпаты», корейский «Чонбук Хёндэ Моторс» и другие клубы.

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