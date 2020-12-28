Павлюченко сравнил Моуринью с Хиддинком и Черчесовым

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал об отношении к главному тренеру «шпор» Жозе Моуринью, а также сравнил его с экс-наставником сборной России Гусом Хиддинком и нынешним рулевым национальной команды Станиславом Черчесовым.



«Я верю в Моуринью. Он знает, как выигрывать АПЛ, и вообще пришёл в «Тоттенхэм» со словами: «Команда хочет трофеи, поэтому я здесь». Лично с Жозе не знаком. Когда играли в Лиге чемпионов с «Реалом», просто поздоровались. Второй раз он сказал: «Привет, Пав, как дела?» — на чемпионате мира в России, когда после матча открытия случайно встретились у лифта «Лужников».



Нравится, как он говорит с прессой, как ведёт себя перед камерой, что его команды много забивают и чуть меньше пропускают, хаха. Футболисты его одновременно боятся и уважают – только тогда будет команда. Гуса же в сборной мы боялись, но уважали и любили. Поэтому и был результат.



Ещё могу привести пример Черчесова. По его поведению у бровки всегда казалось, что он с нами на поле. Настолько эмоционально подсказывал! То же самое он делает сейчас со сборной: максималист, как Моуринью, выжимает из футболистов всё», — написал Павлюченко в своей колонке на «Чемпионате».

Павлюченко пишет про АПЛ! В первой серии – как его выгнали из района Аршавина А также сравнение Моуринью с Гусом и Черчесовым.