Симеоне отреагировал на уход Диего Косты из «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал уход из команды форварда Диего Косты. Ранее стало известно, что клуб разорвал контракт с Костой по просьбе футболиста.
«Я благодарен ему, как и всем футболистам, которые были всем сердцем за команду. Диего был именно таким. И я говорю не только о спортивной, но и человеческой составляющей», — цитирует Симеоне Marca.
С тех пор как Коста пришёл в клуб в 2006 году в возрасте 17 лет, форвард сыграл 215 официальных матчей, забив 83 гола и отдав 36 голевых передач. Во время своего пребывания в «Атлетико» он выиграл Примеру (2014), Кубок Испании (2013), Лигу Европы (2018) и три Суперкубка Европы (2010, 2012 и 2018).
Коста выступал за мадридский клуб с 2018 года, а до этого защищал цвета «матрасников» с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 7 матчах испанской Примеры и забил 2 гола.
- 29 декабря 2020
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