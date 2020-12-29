«Шеффилд Юнайтед» объявил о вспышке коронавируса в команде

Пресс-служба «Шеффилд Юнайтед» сообщила о вспышке коронавируса в команде. Точное число заразившихся не называется. Также клуб не стал раскрывать имена игроков и сотрудников, результаты тестов которых были положительными.

Тем не менее матч 16-го тура АПЛ с «Бёрнли», который запланирован на сегодня, 29 декабря, состоится по расписанию. Встреча начнётся в 21:00 мск. В соответствии с правилами АПЛ, матчи должны проходить, если клуб может внести в заявку 14 игроков, включая голкипера.

По итогам проверки, проходившей с 21 по 27 декабря в АПЛ, было выявлено 18 новых случаев заражения. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.

Накануне, 28 декабря, из-за коронавируса был перенесён матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Сити». Встреча должна была пройти в Ливерпуле, однако гости получили результаты проведённого днём ранее тестирования, которое выявило в команде вспышку инфекции. По информации СМИ, к четырём положительным тестам добавились ещё три и организаторы посчитали, что существует риск распространения вируса.