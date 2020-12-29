В АПЛ выявлено рекордное количество заражённых коронавирусом

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте отчиталась о результатах очередной волны тестирования на коронавирус.



По итогам проверки, проходившей с 21 по 27 декабря, было выявлено 18 новых случаев заражения. В нынешнем сезоне это рекордный показатель. Предыдущий рекорд был установлен в середине ноября, когда инфицированными оказались 16 человек.



Накануне, 28 декабря, из-за коронавируса был перенесён матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Манчестер Сити». Встреча должна была пройти в Ливерпуле, однако гости получили результаты проведённого днём ранее тестирования, которое выявило в команде вспышку инфекции. По информации СМИ, к четырём положительным тестам добавились ещё три и организаторы посчитали, что существует риск распространения вируса.

У «Манчестер Сити» новая вспышка коронавируса. Когда теперь доигрывать матчи? Игры 1-го и 16-го туров уже перенесены. Похоже, что отменят и другие матчи «Сити».