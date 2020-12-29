В Италии сообщают, что «Спартак» сохранил интерес к Хюсаю

Итальянский журналист Чиро Венерато сообщил, что московский «Спартак» по-прежнему интересуется защитником «Наполи» Эльсеидом Хюсаем.



«Конечно, наиболее конкретный интерес к албанцу проявляет „Рома“, но может появиться и другая команда. Есть московский „Спартак“, который уже интересовался игроком и отправлял официальное предложение в „Наполи“, но Гаттузо заблокировал трансфер. Для игрока наиболее приемлемый вариант — остаться в Италии», — приводит слова Венерато Radio Kiss Kiss Napoli.



Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Хюсаю контракт на пять лет с зарплатой € 3 млн в год. Позже стало известно, что игрок решил остаться в «Наполи».

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Наполи» по Хюсаю