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В Италии сообщают, что «Спартак» сохранил интерес к Хюсаю

В Италии сообщают, что «Спартак» сохранил интерес к Хюсаю
Футбол / РПЛ 0

Итальянский журналист Чиро Венерато сообщил, что московский «Спартак» по-прежнему интересуется защитником «Наполи» Эльсеидом Хюсаем.

«Конечно, наиболее конкретный интерес к албанцу проявляет „Рома“, но может появиться и другая команда. Есть московский „Спартак“, который уже интересовался игроком и отправлял официальное предложение в „Наполи“, но Гаттузо заблокировал трансфер. Для игрока наиболее приемлемый вариант — остаться в Италии», — приводит слова Венерато Radio Kiss Kiss Napoli.

Защитник выступает за «Наполи» с 2015 года, а до этого играл за «Эмполи». Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Хюсаю контракт на пять лет с зарплатой € 3 млн в год. Позже стало известно, что игрок решил остаться в «Наполи».

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Наполи» по Хюсаю
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