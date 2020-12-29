Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан близок к возвращению в «Кальяри», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, главный тренер «Интера» Антонио Конте сообщил руководству, что не рассчитывает на бельгийского футболиста. Миланский «Интер» и «Кальяри» близки к достижению договорённости об аренде футболиста до конца сезона-2020/2021. Ранее сообщалось об интересе к Найнгголану со стороны «Сассуоло».



В прошлом сезоне бельгийский футболист выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год. Контракт бельгийца с «Интером» истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Найнгголан принял участие в 4 матчах Серии А и результативными действиями не отметился.