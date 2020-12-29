Бывший тренер «Реала» Сантьяго Солари возглавил мексиканский клуб «Америка»
Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари будет работать в Мексике. Как сообщает пресс-служба клуба «Америка», Солари возглавил команду.
44-летний аргентинский специалист не тренировал с сезона-2018/2019. Тогда он некоторое время руководил «Реалом». Предыдущим тренером «Америки» был Мигель Эррера. Он покинул команду по окончании предыдущего сезона.
В качестве главного тренера мексиканского клуба Солари дебютирует 9 января 2021 года. В этот день «Америка» сыграет в матче 1-го тура Клаусуры МХ-Лиги с «Атлетико» из Сан-Луиса.
В прошлом сезоне «Америка» заняла 4-е место в турнирной таблице. Солари во время игровой карьеры провёл более года в Мексике. Тогда он выступал за клуб «Атланте».
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:45
-
21:37
-
21:34
-
21:21
-
21:21
-
20:57
-
20:50
-
20:43
-
20:31
-
20:28
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:23
-
19:01
-
19:01
-
18:45
-
18:44
-
18:35
-
18:28
-
18:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам