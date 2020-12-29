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Бывший тренер «Реала» Сантьяго Солари возглавил мексиканский клуб «Америка»

Бывший тренер «Реала» Сантьяго Солари возглавил мексиканский клуб «Америка»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари будет работать в Мексике. Как сообщает пресс-служба клуба «Америка», Солари возглавил команду.

44-летний аргентинский специалист не тренировал с сезона-2018/2019. Тогда он некоторое время руководил «Реалом». Предыдущим тренером «Америки» был Мигель Эррера. Он покинул команду по окончании предыдущего сезона.

В качестве главного тренера мексиканского клуба Солари дебютирует 9 января 2021 года. В этот день «Америка» сыграет в матче 1-го тура Клаусуры МХ-Лиги с «Атлетико» из Сан-Луиса.

В прошлом сезоне «Америка» заняла 4-е место в турнирной таблице. Солари во время игровой карьеры провёл более года в Мексике. Тогда он выступал за клуб «Атланте».

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