Фабиньо: переход в «Ливерпуль» — это особенный момент для меня

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о переходе из «Монако» в 2018 году.
«Переход в «Ливерпуль» — это особенный момент. Я всегда хотел прогрессировать в карьере, и переход из «Монако» был важным шагом в этом направлении.
Смотрел по телевизору финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал» в 2018 году и болел за мерсисайдцев. К сожалению, «Ливерпуль» тогда проиграл. Но выход в финал такого турнира впервые за долгое время был хорошим знаком. А для меня лично тот день был вообще знаменательным, потому что я подписал контракт с великим клубом.
В следующем сезоне мы вновь вышли в финал Лиги чемпионов. Это было очень нелегко. После проигрыша в матче с «Реалом» могло что-то измениться, но, как команда, стали ещё более нацелены на победу. Для меня победа в главном клубном турнире Европы в первый же сезон в новом клубе – это нечто особенное», – цитирует Фабиньо официальный сайт мерсисайдцев.
В этом розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний бразилец 13 раз выходил на поле. На его счету пять матчей в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Ливерпуль», набрав 32 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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