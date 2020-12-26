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Фабиньо: второй титул подряд позволит «Ливерпулю» стать одной из лучших команд в истории

Фабиньо: второй титул подряд позволит «Ливерпулю» стать одной из лучших команд в истории
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался о значимости завоевания мерсисайдцами второго титула АПЛ подряд.

«Ливерпуль» запомнят за то, как хорошо он играл, за качество футбола и за титул. Но второе чемпионство подряд ещё больше увековечит нас в футбольной истории. Мы бы встали в ряд с командами, которые становились чемпионами пару лет подряд. Например, как «Манчестер Сити». Благодаря этому мы бы оказались на уровень выше в футбольной истории и встали бы в ряд с лучшими командами в истории английского футбола.

С учетом всего произошедшего в этом году, с отсутствием болельщиков, плотным графиком и травмами в команде, второй титул стал бы более особенным, если мы сможем его взять. Это показало бы постоянное желание «Ливерпуля» быть победителем», – цитирует Фабиньо Daily Mail.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 27-летний бразилец 12 раз выходил на поле. Также на его счету пять матчей в розыгрыше Лиги чемпионов.

Ливерпуль», набрав 31 очко, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В 15-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвич Альбион». Матч состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск.

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