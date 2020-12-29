Источник: «Ювентус» согласовал с «Далласом» трансфер 19-летнего защитника

«Ювентус» договорился с «Далласом» о трансфере 19-летнего защитника Брайана Рейнольдса за $ 10 млн (примерно € 8 млн), сообщает ESPN.



По информации источника, после завершения сделки Рейнольдс перейдёт в «Кальяри» на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Это связано с тем, что «Ювентус» уже заполнил квоту на этот сезон на игроков из стран, не входящих в Европейский союз.



В нынешнем сезоне Рейнольдс в 19 матчах MLS отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Далласом» действует до лета 2024 года.



«Ювентус» в 13 турах набрал 24 очка и занимает 6-е место, на 10 очков отставая от «Милана». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира сыграет с «Порту».

«Ювентус» сделал «Далласу» предложение о покупке 19-летнего защитника