Эллардайс: матч с «Ливерпулем» был потрясающим. Сегодняшний с «Лидсом» — ужасный

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение «дроздов» в матче 16-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:5).
«Такие вещи, как автогол, могут случиться с каждым. Они неожиданны, но когда такое происходит, нужно собраться и биться, быть настроенными как можно скорее вернуться в игру.
«Лидс Юнайтед» – потрясающая команда, они великолепны. Но мы недавно видели хороший матч в нашем исполнении — с «Ливерпулем», а сегодня даже не могли правильно сыграть в обороне. Соперник перебегал нас, они выиграли 5:0 и полностью это заслужили. Я был шокирован, что мы играли настолько плохо. Нам нужно усердно потрудиться, чтобы всё как можно скорее наладить.
Нам нужно убедиться, что мы не проведём ещё одну подобную игру. Матч с «Ливерпулем» был потрясающим. Сегодняшний — ужасным», – приводит слова Эллардайса BBC.
Видео автогола в матче «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед»
«Вест Бромвич», набрав 8 очков в 16 матчах, занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс» (23) — на 11-м месте.
- 30 декабря 2020
-
00:20
-
00:17
-
00:11
- 29 декабря 2020
-
23:57
-
23:57
-
23:51
-
23:44
-
23:32
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:44
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:02
-
21:45
-
21:37
-
21:34
-
21:21
-
21:21
-
20:57
-
20:50
-
20:43
-
20:31
-
20:28
-
20:17
-
20:16
-
20:02
-
20:00