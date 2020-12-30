Эллардайс: матч с «Ливерпулем» был потрясающим. Сегодняшний с «Лидсом» — ужасный

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал поражение «дроздов» в матче 16-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» (0:5).



«Такие вещи, как автогол, могут случиться с каждым. Они неожиданны, но когда такое происходит, нужно собраться и биться, быть настроенными как можно скорее вернуться в игру.



«Лидс Юнайтед» – потрясающая команда, они великолепны. Но мы недавно видели хороший матч в нашем исполнении — с «Ливерпулем», а сегодня даже не могли правильно сыграть в обороне. Соперник перебегал нас, они выиграли 5:0 и полностью это заслужили. Я был шокирован, что мы играли настолько плохо. Нам нужно усердно потрудиться, чтобы всё как можно скорее наладить.



Нам нужно убедиться, что мы не проведём ещё одну подобную игру. Матч с «Ливерпулем» был потрясающим. Сегодняшний — ужасным», – приводит слова Эллардайса BBC.

Видео автогола в матче «Вест Бромвич Альбион» — «Лидс Юнайтед»

«Вест Бромвич», набрав 8 очков в 16 матчах, занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лидс» (23) — на 11-м месте.