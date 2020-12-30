«Ювентус» рассматривает трёх нападающих к зимнему трансферному окну
В шорт-лист «Ювентуса» попали три нападающих перед зимним трансферным окном, утверждает Tuttosport. По данным источника, туринцы выбирают между Диего Костой, Мемфисом Депаем и Дивоком Ориги.
Коста ранее разорвал контракт с «Атлетико», сейчас он является свободным агентом. Депай выступает за «Лион», но его контракт истекает уже летом. Сам футболист говорил, что хочет попробовать силы в другом клубе. Ориги в «Ливерпуле» довольствуется ролью резервиста.
Что касается «Ювентуса», то туринцы хотят найти игрока подмены для форварда Альваро Мораты, который не отличается стабильностью.
Ранее сообщалось, что «Юве» также ведёт переговоры с «Наполи», интересуясь польским нападающим Аркадиушем Миликом, но этот трансфер маловероятен.
«Ювентус» не ведёт переговоров о трансфере Месута Озила
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