Тиньков: круче меня предприниматель в России только один — Галицкий

Олег Тиньков, основатель «Тинькофф банка», являющегося спонсором Российской Премьер-Лиги, оценил организаторский талант владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.



Напомним, Галицкий является основателем розничной сети «Магнит». В феврале 2018 года он продал ВТБ 29,1% акций сети. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.



«Круче меня предприниматель в России только один — это Сергей Галицкий. Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку. Он и морально расхлебался, продал на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент», — цитирует Тинькова Forbes.ru со ссылкой на телеканал «Дождь».



«Краснодар» Галицкий основал в 2008 году, а уже спустя три года команда дебютировала в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время «быки», набрав 30 очков в 19 турах, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.

Галицкий и Григорян провели переговоры по поводу работы в «Краснодаре» От такого предложения тренеру будет сложно отказаться.