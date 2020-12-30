Альфонсо Дэвис в течение года подорожал на 220 процентов

По данным портала Transfermarkt, полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продемонстрировали наибольший рост в трансферной стоимости с 1 января 2020 года. Оба футболиста подорожали на 49,5 млн фунтов стерлингов.
Холанд показал прирост на 122,2%. В настоящее время игрок оценивается в 90 млн фунтов стерлингов. Трансферная стоимость Дэвиса сейчас составляет 72 млн фунтов стерлингов, что соответствует росту на 220% за год.
Третий результат продемонстрировал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати. 18-летний игрок подорожал на 36 млн — его нынешняя стоимость составляет 72 млн фунтов стерлингов.
Фото: https://www.thescottishsun.co.uk/sport/football/6463732/man-utd-arsenal-top-ten-transfer-value/
Дэвис подписал контракт с «Баварией» в июле 2018 года. Соглашение рассчитано до 2023 года. Игрок стал первым канадцем, выигравшим Лигу чемпионов. В активе Дэвиса 11 матчей в текущем сезоне и одна результативная передача.
В декабре Дэвис был признан лучшим футболистом Канады в 2020 году.
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