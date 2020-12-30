Регилон рассказал, как Моуринью подарил ему на Рождество приготовленного поросёнка

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», высказался о главном тренере лондонской команды Жозе Моуринью.



«Действительно ли Моуринью особенный? Я всегда говорю одну вещь: мне бы хотелось, чтобы вы знали его так же, как я. У меня есть тысячи прекрасных историй, которые я мог бы рассказать про него.



Одна из них произошла в Рождество. 25 декабря у нас была тренировка в 3 часа, и я увидел у своего шкафчика коробку. Я открыл её и увидел приготовленного поросёнка. Моуринью сказал: «Я знаю, что ты будешь праздновать один, так что теперь тебе не придётся готовить», — приводит слова Регилона AS.



«Тоттенхэм», набрав 26 очков в 15 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном»: