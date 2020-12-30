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Регилон рассказал, как Моуринью подарил ему на Рождество приготовленного поросёнка

Регилон рассказал, как Моуринью подарил ему на Рождество приготовленного поросёнка
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилон, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», высказался о главном тренере лондонской команды Жозе Моуринью.

«Действительно ли Моуринью особенный? Я всегда говорю одну вещь: мне бы хотелось, чтобы вы знали его так же, как я. У меня есть тысячи прекрасных историй, которые я мог бы рассказать про него.

Одна из них произошла в Рождество. 25 декабря у нас была тренировка в 3 часа, и я увидел у своего шкафчика коробку. Я открыл её и увидел приготовленного поросёнка. Моуринью сказал: «Я знаю, что ты будешь праздновать один, так что теперь тебе не придётся готовить», — приводит слова Регилона AS.

«Тоттенхэм», набрав 26 очков в 15 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном»:

Регилон: Бэйл здорово говорит по-испански. Немного похоже на индийский, но я всё понимаю
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