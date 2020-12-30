Маттеус: Лёв больше не подходит сборной Германии. Вера болельщиков утеряна

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о положении главного тренера национальной команды Йоахима Лёва.
«Если сборная выступит на Евро не так, как от неё ждут, то уйти должен будет не только Лёв, но и те, кто решил его оставить. Они обязаны отвечать за последствия своих решений. Проигрыш Испании со счётом 0:6 – особый случай, но, оценивая ситуацию в целом и вспоминая матчи, в которых мы не могли победить или пропускали в концовке, я осознаю, что Йоахим больше не подходит Германии.
Всё не так ясно, как в 2016 или 2018 году. Его ответы звучат как: «Просто дайте мне поработать, вы ничего не понимаете!» И эта апатия на скамейке, особенно в матче с Испанией! Вера болельщиков в Лёва утеряна, и мне кажется, что Футбольный союз недооценивает эту проблему. Я бы хотел, чтобы Йоахим вернулся в прежнюю форму – это было бы здорово и лично для него, и для немецкого футбола в целом», — цитирует Маттеуса Goal.com со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
- 30 декабря 2020
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