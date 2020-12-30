Нападающий Диего Коста попрощался с «Атлетико».



«Сегодня одновременно с грустью и с радостью хочу попрощаться с болельщиками „Атлетико“, со всем моим народом. Печально, что я не смог стать частью этой семьи, но радостно, что был частью этого великого клуба. В „Атлетико“ я пережил тяжёлые моменты, но всегда восстанавливался благодаря помощи врачей, физиотерапевтов и коллег. Я пережил счастливые моменты, которые останутся в моей памяти навсегда.



Но хочу сказать, что я счастлив, потому что смог вписать своё маленькое имя в историю этого великого клуба. Произошло то, чего я всегда хотел, но никогда не мог себе представить. Я хочу поблагодарить „Атлетико“, но думаю, что сейчас лучшее время, чтобы наши пути разошлись. Это лучший способ помочь команде и клубу. Теперь с большим энтузиазмом, силой, желанием и страстью я буду двигаться к следующей задаче», — написал Коста на своей странице в «Инстаграме».

«Атлетико» получит от Диего Косты € 15 млн, если он перейдёт в клуб-претендент на ЛЧ