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АПЛ опубликовала заявление о проведении матчей в связи со вспышкой COVID-19

АПЛ опубликовала заявление о проведении матчей в связи со вспышкой COVID-19
Футбол / Англия 0
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Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала заявление в связи с переносом матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм».

«Матч между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», который должен был состояться сегодня, был отложен после заседания совета Премьер-лиги. „Фулхэм“ обратился в правление Премьер-лиги с просьбой изменить порядок проведения матчей после значительного увеличения количества положительных случаев COVID-19, а также появления у ряда игроков симптомов заболевания.

Совет Премьер-лиги после совета с медицинскими консультантами принял решение отложить игру. Команда будет протестирована повторно.

Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему доверяет протоколам COVID-19. Матчи лиги можно и дальше проводить по расписанию», — говорится в заявлении АПЛ.

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» отменён из-за вспышки коронавируса
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