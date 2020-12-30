АПЛ опубликовала заявление о проведении матчей в связи со вспышкой COVID-19

Пресс-служба английской Премьер-лиги опубликовала заявление в связи с переносом матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм».
«Матч между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом», который должен был состояться сегодня, был отложен после заседания совета Премьер-лиги. „Фулхэм“ обратился в правление Премьер-лиги с просьбой изменить порядок проведения матчей после значительного увеличения количества положительных случаев COVID-19, а также появления у ряда игроков симптомов заболевания.
Совет Премьер-лиги после совета с медицинскими консультантами принял решение отложить игру. Команда будет протестирована повторно.
Благодаря низкому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему доверяет протоколам COVID-19. Матчи лиги можно и дальше проводить по расписанию», — говорится в заявлении АПЛ.
- 30 декабря 2020
-
20:17
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:37
-
19:23
-
19:06
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:36
-
17:24
-
17:23
-
17:21
-
17:08
-
16:46
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
14:56
-
14:54
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:06