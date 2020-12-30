Хамес Родригес может вернуться в состав «Эвертона» к матчу 3-го раунда Кубка Англии

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы полузащитника «ирисок» Хамеса Родригеса.



«Мы ждём возвращения Хамеса Родригеса каждый день. К сожалению, пока он ещё не готов. Его восстановление займёт немного больше времени, чем предполагалось, поэтому я надеюсь, что к следующему матчу, с «Ротерхэмом» в третьем раунде Кубка Англии, он будет готов», — приводит слова итальянского специалиста Sky Sports.



Хамес Родригес перешёл в «Эвертон» на правах свободного агента из мадридского «Реала» 7 сентября 2020 года. С «ирисками» колумбийский полузащитник заключил двухлетний контракт.



В нынешнем сезоне АПЛ Хамес провёл 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

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