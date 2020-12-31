Гендиректор тульского «Арсенала»: и Кокорин, и Жирков могли перейти к нам

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Юрий Жирков могли пополнить состав команды.

«Слухи про Кокорина и Жиркова имели под собой вес? Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось», — приводит слова Балашова пресс-служба тульского клуба.

Напомним, Кокорин стал игроком московского «Спартака» в августе этого года, перейдя в качестве свободного агента. Российский нападающий заключил с красно-белыми контракт на три года. В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.



В начале декабря стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие во встречах с «Сочи» (0:1) и санкт-петербургским «Зенитом» (1:3).