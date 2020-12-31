Найнгголан: хочу заново открыть для себя радость от игры в футбол, которую у меня отняли

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан, который близок к переходу в «Кальяри» на правах аренды, сообщил, что хочет вновь получать радость от футбола.
«Я хочу заново открыть для себя радость от игры в футбол, которую у меня отняли в первой части этого сезона. Мне нравится играть в футбол, и я хочу этим заниматься. Я просто хочу, чтобы обо мне говорили из-за того, что я делаю на поле, особенно когда я читаю некоторые вещи, которые были просто абсурдными. Наконец-то я здесь, как и прошлым летом. Я надеюсь, что буду здесь и следующим летом, но посмотрим. Мне кажется, что меня пихают из стороны в сторону», — приводит слова Найнгголана Football Italia со ссылкой на Centotrentuno.
В прошлом сезоне бельгийский футболист выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год. Контракт бельгийца с «Интером» истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Найнгголан принял участие в 4 матчах Серии А и результативными действиями не отметился.
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