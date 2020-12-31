Президент «Фиорентины»: до третьего гола боялся, что судья сделает «Ювентусу» подарок

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) в 14-м туре итальянской Серии А.
«Я смотрел игру с женой и до третьего гола боялся, что рано или поздно рефери может сделать «Ювентусу» подарок», – сказал Коммиссо в эфире Radio Bruno.
Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Хуана Куадрадо. «Фиорентина» открыла счёт уже на 3-й минуте, отличился Душан Влахович. На 76-й минуте защитник «Юве» Алекс Сандро при попытке опередить соперника срезал мяч в свои ворота, а на 81-й минуте Мартин Касерес установил итог встречи – 3:0.
При этом главный судья матча Федерико Ла Пенна может не получить назначение на матч следующего тура. К работе арбитра есть претензии от судейского корпуса высшей лиги чемпионата Италии.
- 31 декабря 2020
-
05:51
-
05:18
-
03:47
-
03:27
-
03:07
-
02:51
-
02:20
-
02:04
-
01:48
-
01:25
-
01:01
-
00:52
-
00:40
-
00:31
-
00:23
-
00:05
-
00:00
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:47
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:30