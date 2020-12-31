Президент «Фиорентины»: до третьего гола боялся, что судья сделает «Ювентусу» подарок

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) в 14-м туре итальянской Серии А.

«Я смотрел игру с женой и до третьего гола боялся, что рано или поздно рефери может сделать «Ювентусу» подарок», – сказал Коммиссо в эфире Radio Bruno.

Туринцы с 18-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Хуана Куадрадо. «Фиорентина» открыла счёт уже на 3-й минуте, отличился Душан Влахович. На 76-й минуте защитник «Юве» Алекс Сандро при попытке опередить соперника срезал мяч в свои ворота, а на 81-й минуте Мартин Касерес установил итог встречи – 3:0.

При этом главный судья матча Федерико Ла Пенна может не получить назначение на матч следующего тура. К работе арбитра есть претензии от судейского корпуса высшей лиги чемпионата Италии.