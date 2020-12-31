«МЮ» забил 20 голов с пенальти в 2020 году. Это больше, чем у всех команд топ-лиг Европы

«Манчестер Юнайтед» стал лидером ведущих европейских чемпионатов по голам с пенальти в уходящем 2020 году.
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», «красные дьяволы» за последние 12 месяцев забили 20 мячей с 11-метровой отметки во всех турнирах. На один гол от манкунианцев отстал туринский «Ювентус».
В шестёрку лидеров по этому показателю также вошли «Вильярреал», «Лацио» (у обеих команд по 14), «Челси» и «Рома» (у обеих команд по 13).
«Манчестер Юнайтед», набрав 30 очков в 15 турах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая только действующему чемпиону «Ливерпулю» (33). Завтра, 1 января, «красные дьяволы» сыграют с «Астон Виллой» в 17-м туре первенства. Матч пройдёт в Манчестере. Начало – в 23:00 мск.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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