Президент «Аталанты»: тема Гомеса закрыта. Гасперини — навсегда

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о возможном уходе капитана команды Алехандро Гомеса в связи с конфликтом с главным тренером Жан Пьеро Гасперини.



«Ситуация Гомеса? Нет, слушайте, мы уже достаточно сказали на этот счёт. Тема закрыта, конец. Гасперини – навсегда. И не только он. Вся структура клуба. В том числе благодаря замечательной работе моего сына Луки она даёт отличные результаты», — цитирует Перкасси Football Italia со ссылкой на Eco di Bergamo.



Напомним, конфликт между Гомесом и Гасперини произошёл в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел, оставшись в раздевалке.



Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен». По последней информации СМИ, «нерадзурри» уже согласовали условия контракта с аргентинцем.

Алехандро Гомес тренируется отдельно от партнёров. Он хочет покинуть «Аталанту» в январе