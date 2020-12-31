Президент «Аталанты»: тема Гомеса закрыта. Гасперини — навсегда

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о возможном уходе капитана команды Алехандро Гомеса в связи с конфликтом с главным тренером Жан Пьеро Гасперини.
«Ситуация Гомеса? Нет, слушайте, мы уже достаточно сказали на этот счёт. Тема закрыта, конец. Гасперини – навсегда. И не только он. Вся структура клуба. В том числе благодаря замечательной работе моего сына Луки она даёт отличные результаты», — цитирует Перкасси Football Italia со ссылкой на Eco di Bergamo.
Напомним, конфликт между Гомесом и Гасперини произошёл в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм 32-летний хавбек не вышел, оставшись в раздевалке.
Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен». По последней информации СМИ, «нерадзурри» уже согласовали условия контракта с аргентинцем.
- 31 декабря 2020
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