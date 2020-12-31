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Алехандро Гомес тренируется отдельно от партнёров. Он хочет покинуть «Аталанту» в январе

Алехандро Гомес тренируется отдельно от партнёров. Он хочет покинуть «Аталанту» в январе
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес по-прежнему не урегулировал конфликт с главным тренером команды Жан-Пьеро Гасперини.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», 32-летний футболист в настоящее время тренируется отдельно от одноклубников. Капитан бергамасков хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно и ждёт подходящего предложения в ближайшие недели.

Напомним, конфликт между Гомесом и Гасперини произошёл в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). Сообщалось, что в раздевалке случилась драка. На второй тайм Гомес не вышел, оставшись в раздевалке.

Ранее сообщалось, что в услугах Гомеса заинтересованы «Интер» и «Пари Сен-Жермен». По последней информации СМИ, «нерадзурри» уже согласовали условия контракта с аргентинцем.

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