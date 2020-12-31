Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Олдридж: «Ливерпулю» нужно потратиться на хорошего защитника

Олдридж: «Ливерпулю» нужно потратиться на хорошего защитника
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о кадровой ситуации в мерсисайдском клубе. Экс-игрок команды настаивает, что «Ливерпулю» нужен центральный защитник.

«С «Энфилда» доходят слухи, что «Ливерпуль» не планирует делать трансферы в январе, но это должно быть уловкой. Команде необходимо подписать защитника, если «Ливерпуль» хочет сохранить чемпионский титул.
«Ливерпулю» нужно обязательно потратиться на хорошего защитника, это показала и травма Матипа в матче с «Вест Бромвичем».

Мне нравится, как играет Матип. Если бы только на него можно было положиться в большинстве игр. Но реальность такова, что у «Ливерпуля» сейчас есть лишь один центральный защитник, это полузащитник Фабиньо», — цитирует Олдриджа Sunday World.

Юрген Клопп прокомментировал потерю очков «Ливерпулем» в матче с «Ньюкаслом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020