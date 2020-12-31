Олдридж: «Ливерпулю» нужно потратиться на хорошего защитника
Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о кадровой ситуации в мерсисайдском клубе. Экс-игрок команды настаивает, что «Ливерпулю» нужен центральный защитник.
«С «Энфилда» доходят слухи, что «Ливерпуль» не планирует делать трансферы в январе, но это должно быть уловкой. Команде необходимо подписать защитника, если «Ливерпуль» хочет сохранить чемпионский титул.
«Ливерпулю» нужно обязательно потратиться на хорошего защитника, это показала и травма Матипа в матче с «Вест Бромвичем».
Мне нравится, как играет Матип. Если бы только на него можно было положиться в большинстве игр. Но реальность такова, что у «Ливерпуля» сейчас есть лишь один центральный защитник, это полузащитник Фабиньо», — цитирует Олдриджа Sunday World.
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