Олдридж: «Ливерпулю» нужно потратиться на хорошего защитника

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о кадровой ситуации в мерсисайдском клубе. Экс-игрок команды настаивает, что «Ливерпулю» нужен центральный защитник.

«С «Энфилда» доходят слухи, что «Ливерпуль» не планирует делать трансферы в январе, но это должно быть уловкой. Команде необходимо подписать защитника, если «Ливерпуль» хочет сохранить чемпионский титул.

«Ливерпулю» нужно обязательно потратиться на хорошего защитника, это показала и травма Матипа в матче с «Вест Бромвичем».

Мне нравится, как играет Матип. Если бы только на него можно было положиться в большинстве игр. Но реальность такова, что у «Ливерпуля» сейчас есть лишь один центральный защитник, это полузащитник Фабиньо», — цитирует Олдриджа Sunday World.