Эдинсона Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали за расистский пост
Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с наказанием форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Уругвайский нападающий дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тыс. фунтов стерлингов за расистский комментарий в социальных сетях.
После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.
Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).
FA выдвинула обвинения Эдинсону Кавани за расистский пост
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