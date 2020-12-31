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Эдинсона Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали за расистский пост

Эдинсона Кавани дисквалифицировали на три матча и оштрафовали за расистский пост
Футбол / Англия 0

Футбольная ассоциация Англии (FA) определилась с наказанием форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани. Уругвайский нападающий дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тыс. фунтов стерлингов за расистский комментарий в социальных сетях.

После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию.

Таким образом, нападающий пропустит матчи с «Астон Виллой» (АПЛ), «Манчестер Сити» (Кубок английской лиги) и «Уотфордом» (Кубок Англии).

FA выдвинула обвинения Эдинсону Кавани за расистский пост
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