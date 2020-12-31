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«Манчестер Сити» готов заплатить «Тоттенхэму» € 100 млн за Гарри Кейна

«Манчестер Сити» готов заплатить «Тоттенхэму» € 100 млн за Гарри Кейна
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» попытается приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна во время летнего трансферного окна, утверждает Bild. По данным немецкого издания, «горожане» готовы заплатить за футболиста сборной Англии € 100 млн.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур». За первую команду «шпор» английский нападающий выступает с 2011 года. За сборную Англии Кейн играет с 2015 года. В составе национальной команды нападающий провёл 49 матчей, забил 32 гола.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провёл за «Тоттенхэм Хотспур» в английской Премьер-Лиге 15 матчей, забил девять голов, отдал 10 результативных передач.

Сегодня, 31 декабря, Кейн сообщил о рождении сына. Третий ребёнок в семье форварда родился 29 декабря, мальчика назвали Луи Гарри.

«Год завершается по-особому». У Кейна родился сын
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