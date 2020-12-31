«Манчестер Сити» готов заплатить «Тоттенхэму» € 100 млн за Гарри Кейна

«Манчестер Сити» попытается приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна во время летнего трансферного окна, утверждает Bild. По данным немецкого издания, «горожане» готовы заплатить за футболиста сборной Англии € 100 млн.

Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэм Хотспур». За первую команду «шпор» английский нападающий выступает с 2011 года. За сборную Англии Кейн играет с 2015 года. В составе национальной команды нападающий провёл 49 матчей, забил 32 гола.

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провёл за «Тоттенхэм Хотспур» в английской Премьер-Лиге 15 матчей, забил девять голов, отдал 10 результативных передач.

Сегодня, 31 декабря, Кейн сообщил о рождении сына. Третий ребёнок в семье форварда родился 29 декабря, мальчика назвали Луи Гарри.