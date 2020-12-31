БАТЭ назвал имя нового главного тренера

Пресс-служба белорусского клуба БАТЭ объявила имя нового главного тренера. Команду возглавил 36-летний специалист Виталий Жуковский.

Ранее он работал в клубе «Ислочь». Эту команду Жуковский тренировал с 2010 года.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» БАТЭ.

На посту главного тренера БАТЭ Жуковский сменил Александра Лисовского. Предыдущий наставник возглавил команду в сентябре 2020 года после отставки Кирилла Альшевского.

В минувшем сезоне БАТЭ стал серебряным призёром чемпионата Беларуси. Золотые медали первенства завоевал солигорский «Шахтёр». Команды в турнирной таблице разделило всего одно очко. При этом БАТЭ оступился уже в заключительном туре, сыграв вничью с минским «Динамо» (0:0). В свою очередь «Шахтёр» обыграл «Минск» со счётом 4:2.