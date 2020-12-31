Клопп: навсегда запомню первую встречу с Фергюсоном, это было, как встреча с папой Римским
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что навсегда запомнил первую встречу с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.
«Я навсегда запомнил это, ведь для меня в тот момент это было, словно встреча с папой Римским», — цитирует Клоппа Goal.
Сегодня, 31 декабря, Алексу Фергюсону исполнилось 79 лет.
Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Фергюсон за время работы в «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Лигу чемпионов. Под его руководством клуб завоевал больше трофеев, чем за всю предыдущую историю.
После ухода шотландца с поста главного тренера «МЮ» клуб ни разу не становился чемпионом Англии.
Клопп получил награду имени сэра Алекса Фергюсона
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