Гвардиола: не могу назвать имена футболистов, заражённых COVID-19. Вы сами догадаетесь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уточнил количество футболистов «горожан», чьи тесты на коронавирус дали положительный результат, а также отказался называть их имена.



«На данный момент у нас пять инфицированных футболистов. Все они изолированы на 10 дней. Сначала мы выявили двоих заболевших, но в день матча с „Эвертоном“ ещё у трёх игроков был выявлен коронавирус.



Я не думаю, что английская Премьер-лига позволит нам называть имена изолированных игроков. Возможно, мы должны уважать частную жизнь футболистов. В воскресенье вы увидите состав на матч с „Челси“ и асами увидите, каких именно трёх важных игроков там нет. Скоро вы сами точно всё узнаете, но я не могу вам сказать это напрямую», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти в воскресенье, 3 января, в Лондоне.

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