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С 2021 года в школах вводится урок футбола

С 2021 года в школах вводится урок футбола
Футбол / РПЛ 0
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C начала 2021 года каждая общеобразовательная школа сможет проводить уроки футбола, сообщает сайт Российского футбольного союза. Программа разработана РФС совместно с Министерством просвещения. В число пилотных регионов вошли Нижегородская и Свердловская области, а также республика Татарстан.

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ — как мальчики, так и девочки, — научатся базовым приёмам владения мячом и комбинациям в футболе, узнают больше о футболе в своём регионе, России и мире и „прокачают“ навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде.

Дети, которые захотят заниматься футболом и во внеурочное время, смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе школьных спортивных клубов. В каждом регионе будет создана система, объединяющая школьные спортивные клубы со спортивными школами. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых (от муниципального уровня до всероссийского финала) соревнований — Единую школьную футбольную лигу», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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