Анчелотти — о матче с «Вест Хэмом»: не лучшее наше выступление

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (0:1).



«Был абсолютно равный матч. Ни у нас, ни у соперника не было большого количества голевых моментов. Это было не лучшее наше выступление, мы были немного медлительны, а «Вест Хэм» показал отличную физическую готовность.



Нужно принять этот результат, но важно продолжать сохранять веру в свои силы. Нам более удобно обороняться и контратаковать. Когда мы владеем мячом, у нас возникает больше трудностей. Нам нужно как можно быстрее это исправить.



Сейчас мы занимаем то место, где бы хотели быть, и надеемся остаться здесь по итогам сезона. Это наша цель», – приводит слова итальянского рулевого «ирисок» BBC.

Видео единственного гола в матче «Эвертон» — «Вест Хэм»

Подопечные Карло Анчелотти, сыграв 16 матчей, набрали 29 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы», сыграв 17 матчей, имеют в своём активе 26 очков и располагаются на 10-м месте.