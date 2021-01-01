Венгер — о возвращении в «Арсенал»: если я нужен — помогу. Но я не жду этого

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб в качестве советника Микеля Артеты.
«Я ничего не хочу. Но, если я нужен — я помогу „Арсеналу“. Но я точно не жду этого, нет.
У Артеты, когда он играл под моим руководством, была страсть к игре и большая мотивация, хорошая концентрация и желание преуспеть. Он имел влияние на других игроков.
Ему повезло, что он сразу попал в большой клуб. Обычно приходится много лет, чтобы попасть на эту должность. Но поскольку он играл за клуб и был хорошим игроком, он получил этот шанс. Я желаю ему всего хорошего.
Я оставил клуб в таком положении, чтобы мои последователи могли сделать его лучше. Теперь у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть АПЛ”, — цитирует Венгера talkSPORT.
Арсен Венгер возглавлял „Арсенал“ с 1996 по 2018 год. Под его руководством „канониры“ стали трёхкратными чемпионами Англии и семикратными обладателями Кубка Англии.
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