Венгер — о возвращении в «Арсенал»: если я нужен — помогу. Но я не жду этого

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб в качестве советника Микеля Артеты.



«Я ничего не хочу. Но, если я нужен — я помогу „Арсеналу“. Но я точно не жду этого, нет.



У Артеты, когда он играл под моим руководством, была страсть к игре и большая мотивация, хорошая концентрация и желание преуспеть. Он имел влияние на других игроков.



Ему повезло, что он сразу попал в большой клуб. Обычно приходится много лет, чтобы попасть на эту должность. Но поскольку он играл за клуб и был хорошим игроком, он получил этот шанс. Я желаю ему всего хорошего.



Я оставил клуб в таком положении, чтобы мои последователи могли сделать его лучше. Теперь у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть АПЛ”, — цитирует Венгера talkSPORT.



Арсен Венгер возглавлял „Арсенал“ с 1996 по 2018 год. Под его руководством „канониры“ стали трёхкратными чемпионами Англии и семикратными обладателями Кубка Англии.

Озил: Венгер для меня и многих других игроков был как отец. «Арсеналу» его не хватает