Давид де Хеа побил достижение Роя Кина 15-летней давности

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1.

Как сообщает Daily Star, голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа провёл 327 матч за клуб. Это стало новым рекордом среди футболистов команды не из Великобритании. Ранее это достижение принадлежало ирландцу Рою Кину, который сыграл за «красных дьяволов» 326 матчей. Его достижение держалось 15 лет.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

«Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру АПЛ — «Ливерпулю». «Астон Вилла» (26) — на 6-м месте.