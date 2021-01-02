Игрок «Лиона» Бруно Гимарайнс заразился коронавирусом

Полузащитник французского «Лиона» Бруно Гимарайнс на своей официальной странице в «Инстаграме» сообщил, что заразился коронавирусом.



«К сожалению, мой тест, а также тесты членов моей семьи показали положительный результат на коронавирус. У нас всё хорошо, выздоравливаем. В течение следующих 10 дней мы будем находиться на изоляции. Хочу выразить всем благодарность за слова поддержки», — написал Гимарайнс.

Фото можно посмотреть на официальной странице Гимарайнса «Инстаграме»

Гимарайнс перешёл в «Лион» из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский хавбек в 16 матчах за «ткачей» забил один гол. В 2020 году Гимарайнс дебютировал за национальную команду Бразилии.