«Брайтон» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 2 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне энд Хоув. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вулверхэмптон».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Ассистенты — Дэниэл Кук и Сиан Мэсси. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.
«Брайтон энд Хоув Альбион» в 16 встречах набрал 13 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (29).
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