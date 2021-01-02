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Бьельса: нападающие «Тоттенхэма» были очень яркими, «Лидсу» их было трудно сдерживать

Бьельса: нападающие «Тоттенхэма» были очень яркими, «Лидсу» их было трудно сдерживать
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса подвёл итоги матча 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:3).

«У нас были моменты, и в целом первый тайм был хорош. Начало второго тайма было худшим отрезком в игре. В концовке мы прибавили. Нападающие соперников были очень яркими, их было трудно сдерживать. Мы допустили несколько невынужденных ошибок, которые облегчили им атаку, но и у нас была хорошая атакующая линия. Нам нужно было не терять мяч на своей половине.

Мы уже переживали подобные моменты. Есть необходимые улучшения. По сравнению с матчами с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», эта встреча была явно лучше. Но есть шаги, которые мы должны сделать, которых мы ещё не сделали", — цитирует Бьельсу BBC.

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