Бьельса: нападающие «Тоттенхэма» были очень яркими, «Лидсу» их было трудно сдерживать
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса подвёл итоги матча 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:3).
«У нас были моменты, и в целом первый тайм был хорош. Начало второго тайма было худшим отрезком в игре. В концовке мы прибавили. Нападающие соперников были очень яркими, их было трудно сдерживать. Мы допустили несколько невынужденных ошибок, которые облегчили им атаку, но и у нас была хорошая атакующая линия. Нам нужно было не терять мяч на своей половине.
Мы уже переживали подобные моменты. Есть необходимые улучшения. По сравнению с матчами с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», эта встреча была явно лучше. Но есть шаги, которые мы должны сделать, которых мы ещё не сделали", — цитирует Бьельсу BBC.
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